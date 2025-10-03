ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Пятница 03 октября 2025 15:59
НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3687 гривен за 1 злотый (-0,0239 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Официальный курс на 6 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2286 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн).

Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (-0,1221 грн).

Национальный банк Украины Польша
