НБУ знизив курс польського злотого до гривні

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 15:59
НБУ знизив курс польського злотого до гривні
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3687 гривень за 1 злотий (-0,0239 грн).
bank.gov.ua

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Офіційний курс на 6 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2286 гривень за 1 долар (-0,0478 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3818 гривень за 1 євро (-0,1221 грн).

