ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Вторник 02 сентября 2025 15:59
UA EN RU
НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2983 гривен за 1 злотый (-0,0921 грн).
НБУ снизил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3631 гривен за 1 доллар (-0,0091 грн).

Официальный курс евро составит 48,1756 гривен за 1 евро (-0,2919 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Польша
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком