Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 3 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2983 гривен за 1 злотый (-0,0921 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.