НБУ знизив курс польського злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після двох днів зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2983 гривень за 1 злотий (-0,0921 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс впав на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 3 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3631 гривень за 1 долар (-0,0091 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1756 гривень за 1 євро (-0,2919 грн).