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НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Четверг 29 мая 2025 16:15
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НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0489 гривен за 1 злотый (-0,0475 грн).
НБУ снизил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).

Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).

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