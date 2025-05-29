ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ опустил курс доллара на последний день мая

Украина, Четверг 29 мая 2025 15:38
UA EN RU
НБУ опустил курс доллара на последний день мая Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).
НБУ опустил курс доллара на последний день мая

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).
НБУ опустил курс доллара на последний день мая

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,51-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ опустил курс доллара на последний день мая

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Единая европейская валюта

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Украина в процессе вступления в Европейский Союз возьмет на себя обязательства перейти на евро.

По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
"Меморандум" в Стамбуле? Что известно о втором раунде переговоров России и Украины
"Меморандум" в Стамбуле? Что известно о втором раунде переговоров России и Украины
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам