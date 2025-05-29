НБУ опустил курс доллара на последний день мая
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,51-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.
Единая европейская валюта
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Украина в процессе вступления в Европейский Союз возьмет на себя обязательства перейти на евро.
По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".
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