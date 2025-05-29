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НБУ знизив курс польського злотого до гривні

Україна, Четвер 29 травня 2025 16:15
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НБУ знизив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0489 гривень за 1 злотий (-0,0475 грн).
НБУ знизив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 30 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5285 гривень за 1 долар (-0,0618 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,8026 гривень за 1 євро (-0,2735 грн).

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