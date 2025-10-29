НБУ снизил курс доллара на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 7 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 30 октября 2025 года установлен на таком уровне: 48,8657 гривны за 1 доллар (-0,07 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,8657 гривны за 1 евро (-0,11 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс снизился на 3 и копейки до 42,00-42,03 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 28 октября.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 28 октября снизился на 4 копейки до 42,27 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 6 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,32 гривны.
Несмотря на сезонный рост спроса на валюту, Нацбанк контролирует рынок, пояснил директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозам до 2 ноября курс доллара будет колебаться в пределах от 41,50 до 42 гривен.
Замедление темпов инфляции может позволили Нацбанку незначительно ослабить гривну относительно доллара, считают в "Ощадбанке". На конец года курс американской валюты будет колебаться в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар, отметил руководитель проектов и программ инвестиционного направления банка Сергей Ляшенко.