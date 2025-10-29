НБУ снизил курс доллара на 7 копеек

Официальный курс доллара на 30 октября 2025 года установлен на таком уровне: 48,8657 гривны за 1 доллар (-0,07 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,8657 гривны за 1 евро (-0,11 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 3 и копейки до 42,00-42,03 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 28 октября.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 28 октября снизился на 4 копейки до 42,27 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 6 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,32 гривны.