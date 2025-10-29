НБУ знизив курс долара на 7 копійок

Прогноз курсу долара

Попри сезонне зростання попиту на валюту, Нацбанк контролює ринок, пояснив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банка" Тарас Лєсовий. За його прогнозами до 2 листопада курс долара коливатиметься в межах від 41,50 до 42 гривень.

Уповільнення темпів інфляції може дозволили Нацбанку незначно послабити гривню щодо долара, вважають в "Ощадбанку". На кінець року курс американської валюти коливатиметься в діапазоні 41,50-42,70 гривні за долар, зазначив керівник проєктів і програм інвестиційного напряму банку Сергій Ляшенко.

Україна отримує значну фінансову допомогу від партнерів, а золотовалютні резерви знаходяться на рекордних рівнях, що допомагає компенсувати значні коливання курсу, пояснила директор аналітичного департаменту та головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.