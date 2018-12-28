НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 22 копійки

Довідкове значення курсу долара на 28 грудня склало 27,67 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6798 гривень за долар, що 22 копійки вище, ніж встановлений 27 грудня (27,4558 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,65 грн/долар, курс купівлі до 27,58 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 31,66 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 27,60 гривень за долар, в покупці виріс на 2 копійки до 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 40 копійок до 31,85 гривень за євро.