Долар і євро значно виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Напкінці року гривня знову почала дешевшати

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 27,60 гривень за долар, на покупці виріс на 2 копійки до 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 40 копійок до 31,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,15 - 27,80 (27,00 - 27,55 - 27 грудня), продажу 27,60 - 28,00 (27,50 - 28,00 - 27 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,49 (27,32 - 27 грудня), продажу - 27,80 (27,60 - 27 грудня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,55 - 31,65 (30,40 - 31,25 - 27 грудня), продажу 31,4 0 - 32,20 (31,20 - 31,80 - 27 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,24 (30,93 - 27 грудня), продажу - 31,85 (31,45 - 27 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 3,95 (2,60 - 4,00 - 27 грудня), продажу - 3,90 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 27 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,56 - 27 грудня), продажу 4,10 (4,11 - 27 грудня) грн за 10 рублів.