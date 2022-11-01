НБУ снизил объемы "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета

Таким образом, за октябрь НБУ "напечатал" всего 25 млрд гривен по сравнению с 30 млрд гривен в последние месяцы. Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 340 млрд гривен.

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.