НБУ зменшив обсяги "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету

Таким чином, за жовтень НБУ "надрукував" лише 25 млрд гривень у порівнянні з 30 млрд гривень в останні місяці. Усього емісія НБУ з початку року досягла 340 млрд гривень.

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.