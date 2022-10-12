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НБУ может прекратить "печатать" гривну для финансирования дефицита бюджета: при каких условиях

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Украина, Среда 12 октября 2022 14:45
НБУ может прекратить "печатать" гривну для финансирования дефицита бюджета: при каких условиях Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Возможность прекращения эмиссионного финансирования со стороны НБУ в 2023 году будет зависеть от финального текста бюджета, объемов международной помощи и ритмичности ее поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия агентству "Интерфакс-Украина".

"38 млрд долларов - непростая и амбициозная задача. Действительно, если Украина получит эти средства, потребность в эмиссионном финансировании может не понадобиться", - отметил Гелетий.

По его словам, НБУ, как никто другой, заинтересован в том, чтобы эта помощь была получена. "Она снизит потребность в эмиссионном финансировании. Для нас прекращение монетизации бюджета является приоритетом", - сказал замглавы центробанка.

Напомним, НБУ с начала войны "напечатал" 315 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета в 30 млрд гривен ежемесячно.

Новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украине нужно в 2023 году 38 млрд долларов внешнего финансирования .

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