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"Укрпочту" обязали уволить Смелянского, НБУ дал на это 5 дней

11:30 23.06.2026 Вт
2 мин
Что стало причиной решения финансового регулятора?
aimg Валерий Ульяненко
"Укрпочту" обязали уволить Смелянского, НБУ дал на это 5 дней Фото: Игорь Смилянский (Влад Нестеров, РБК-Украина)
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Нацбанк признал гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского профессионально непригодным и требует его отстранения от руководства в течение пяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка.

Нацбанк проверил работу Смилянского в связи с систематическими нарушениями со стороны "Укрпочты" в период 2023-2026 годов. Специальная комиссия пришла к выводу, что руководителю компании не хватает знаний законодательства и опыта, чтобы управлять оператором платежных услуг.

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"За этот период регулятор несколько раз применял к АО "УКРПОШТА" меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля", - говорится в заявлении НБУ.

Теперь наблюдательный совет "Укрпочты" должен в течение двух месяцев найти и назначить нового руководителя, который будет соответствовать всем требованиям регулятора.

Штрафы для "Укрпочты"

В НБУ отметили, что в феврале 2024 года Нацбанк оштрафовал "Укрпочту" на 17,39 млн грн за ненадлежащую организацию финансового мониторинга.

"В марте 2026 года компания получила штраф в размере 255 тыс. грн за несвоевременное предоставление регулятору запрашиваемой информации и документов, в мае - 1,7 млн грн за недостатки в корпоративном управлении, внутреннем контроле и управлении рисками", - сообщает НБУ.

Последний штраф "Укрпочта" получила в этом месяце - 2,54 млн грн за нарушение во время проведения платежных операций, эквайринга и работы с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг. Одновременно компания получила письменное предупреждение.

Напомним, "Укрпочта" имеет возможность создать собственный банк, однако она отнимет при этом часть клиентов у государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Это вызывает конфликт почтового оператора с Нацбанком.

РБК-Украина также писало, что дискуссия о создании так называемого "почтового банка" давно вышла за рамки профессионального обсуждения и превратилась в публичное противостояние между руководством НБУ и "Укрпочты".

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