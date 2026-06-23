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Смелянский резко ответил на увольнение из "Укрпочты", думает это из-за банка

12:20 23.06.2026 Вт
3 мин
Гендиректор почтового оператора заявил, что Пышный "за все заплатит"
aimg Валерий Ульяненко
Смелянский резко ответил на увольнение из "Укрпочты", думает это из-за банка Фото: Игорь Смилянский (Влад Нестеров, РБК-Украина)
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Решение Нацбанка об отстранении гендиректора "Укрпочты" является попыткой сорвать создание почтового банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Игоря Смилянского в Telegram.

Смелянский связывает действия НБУ с приближением старта закона о банках финансовой инклюзии. По его словам, всякий раз, когда "Укрпочта" подходит вплотную к созданию собственного финучреждения, регулятор находит способ этому помешать.

В качестве примера он привел лето 2025 года, когда после голосования Верховной Рады появилось письмо о якобы дефолте компании.

Он подчеркнул, что сейчас "Укрпочта" имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью. По мнению руководителя, его отстранение нужно лишь для того, чтобы поставить запуск почтового банка на паузу и иметь возможность не согласовать следующего руководителя, если он не будет "кротким" руководству НБУ.

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По словам Смилянского, юридическая команда "Укрпочты" вместе с привлеченными внешними юристами уже готовит иски.

"В итоге, уверен, будет так же, как с посылками - оплата получателем. То есть за все заплатит НБУ и лично А.Г. Пишный (глава НБУ, - ред.), - говорится в заявлении гендиректора "Укрпочты".

Сведение личных счетов

Гендиректор почтового оператора прямо обвинил главу НБУ в сведении личных счетов, неправомерных действиях и коррупции, а также назвал решение об увольнении "полной х*нью".

"Я для себя принял решение "догонять" и исполнителей этого решения, и его заказчиков. В ходе расследований исполнители на 100% назовут фамилию того, кто дал этот заказ", - заявил Смилянский.

Он также посоветовал Андрею Пишному "быть осторожным со своими активами", учитывая его адвокатский опыт в США.

"С поста главы НБУ вы, как я надеюсь, вместе со многими людьми, скоро уйдете. А вот ответственность за содеянное за эти годы, как говорил классик, ждет вас впереди", - подчеркнул Смилянский.

Работа компании и международные обязательства

Смилянский заявил, что, несмотря на конфликт с регулятором, "Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме без каких-либо изменений. Он заверил, что команда умеет быстро восстанавливаться после ударов.

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В то же время, подчеркнул он, принудительная смена руководителя может повлиять на международные соглашения компании. У "Укрпочты" есть действующие кредитные договоры на десятки миллионов евро с ЕБРР.

Гендиректор почтового оператора отметил, что планирует официально проинформировать об этой ситуации как представителей банка, так и МВФ.

Напомним, что "Укрпочта" имеет возможность создать собственный банк, что может привести к оттоку части клиентов из государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка". Именно это стало одной из причин напряженных отношений между почтовым оператором и Нацбанком Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что дискуссия вокруг создания "почтового банка" уже давно вышла за рамки чисто профессионального обсуждения. Сейчас она фактически переросла в публичное противостояние между руководством НБУ и "Укрпочты".

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