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НБУ назвав країни-лідери за грошовими переказами в Україну

Новини » Економіка    29.03.2019 - 13:42
НБУ назвав країни-лідери за грошовими переказами в Україну
Фото: колаж (Pіxabay)

Грошові перекази займають 8,5% у ВВП України

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2018 році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як зазначається в публікації НБУ, найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 3626 млн доларів. Далі йдуть Росія (948 млн доларів), США (870  млн доларів),  Чеська Республіка (846  млн доларів) і Італія (492 млн доларів).

Слід заначити, що Росія була єдиною країною, перекази з якої за минулий рік скоротилися (на 27%).

Перекази в 2018 році

НБУ назвав країни-лідери за грошовими переказами в Україну

Дані: НБУ

Нагадаємо, що за даними Держстату, номінальний валовий внутрішній продукту України у 2018 році становив 3558,7 млрд грн (128,5 млрд доларів за офіційним курсом на 31 грудня). Таким чином, відношення грошових переказів до ВВП України становить 8,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

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