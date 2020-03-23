У НБУ помітили спад ажіотажного попиту населення на валюту

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пік попиту на валюту був зафіксований 10-17 березня

На минулому тижні, у середу та четвер, 18-19 березня, вперше з початку гострої фази коронавірусної кризи мешканці України здали в каси банків більше валюти, ніж купили. Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

За даними експертів, цим пояснюється те, що обмінний курс на готівковому ринку, який перетинав позначку 29 грн/долар у середині місяця, знизився приблизно на 1 гривню за курсами продажу. Крім того, обмінні курси готівкового та міжбанківського ринку зблизилися.

Як зазначається в повідомленні, сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10-17 березня 2020 року.

"Саме в цей період у касах банків громадяни купували значно більше інвалюти, ніж здавали. Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні. Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня: в ці дні українські банки продали в касах відповідно 148 млн доларів, 114 млн доларів та 106 млн доларів. При тому що середньоденний попит на готівкову валюту цього року становить 64 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними НБУ, з початку року по 19 березня банки викупили у клієнтів на 402,5 млн доларів більше, ніж продали їм (куплено банками - 3854,3 млн доларів, продано - 3451,8 млн доларів).

"Водночас після валютної лібералізації фізичні особи можуть купувати інвалюту в безготівковому вигляді, зокрема через банківські додатки. За цим показником піковий попит припав на 11 та 17 березня. Після цього має місце тренд на повернення ринку до стану початку березня, коли українці купували на свої рахунки приблизно стільки ж валюти, скільки й продавали", - додали експерти НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.

НБУ також планує найближчим часом завезти велику партію готівкового долара, щоб забезпечити роботу кас банків для задоволення потреб населення.