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НБУ продасть банкам на аукціоні готівку в євро

Новини » Фінансова криза 2020     19.03.2020 - 10:27
НБУ продасть банкам на аукціоні готівку в євро
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк вирішує проблему з готівкою валютою, що виникала через зупинку авіаційного сполучення

Національний банк України закупив готівкову валюту в євро та продасть її банкам на аукціоні. Про це йшлося на зустрічі керівництва НБУ з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таки чином НБУ бореться з дефіцитом валютної готівки через перебої в авіасполученні.

"НБУ вже закупив частину готівки в євро, сьогодні проведемо аукціон, щоб банки змогли обміняти безготівкову валюту на готівкову", - йдеться в повідомленні

Також НБУ домовляється з контрагентами із США про доставку значної партії в доларах.

"НБУ не друкує долари та євро, тому треба почекати доставки", - додали в НБУ.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій повідомив про те, що перевищення попиту над пропозицією з боку населення на готівковому валютному ринку за останній тиждень склало 300 млн доларів. За його словами, через підвищений попит на готівкову валюту в банках утворився дефіцит доларів. Це пов'язано з припиненням повітряного сполучення, оскільки раніше банки завозили готівкову валюту в пасажирських літаках.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.

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