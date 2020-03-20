НБУ найближчим часом завезе в Україну велику партію готівкових доларів

Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Ситуація з дефіцитом євро вже вирішена, по доларам ведуться переговори

Національний банк України вирішує проблему з дефіцитом готівкової іноземної валюти. Про це сказав заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, на початку цього тижня в банках не вистачало готівкової валюти, що було пов'язано з проблемами з авіасполученням.

"Ми підключилися до вирішення цієї проблеми і вже забезпечили банки достатньою кількістю банкнот євро", - повідомив він.

За його словами, вчора НБУ провів перший аукціон і продав банкам 36 млн євро, запропонувавши банкам 100 млн євро.

"Сьогодні ми проводимо ще один аукціон, вже на 200 млн євро продажу готівкового євро за безготівковий євро", - повідомив він, додавши, що аукціони продовжаться на наступному тижні.

За його словами, в активній фазі знаходяться переговори про доставку готівкового долара США. "Ми сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться завезти велику партію готівкового долара, щоб забезпечити роботу кас банків по задоволенню потреб населення", - додав Чурій.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України ввів систему антикризових заходів на період карантину через коронавірус. При цьому НБУ не вводить ніяких обмежень на роботу банківської системи.

Нагадаємо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.