Ціни на цитрусові, овочі та крупи значно зросли в супермаркетах

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лідерами подорожчання стали лимони

Ціни на продукти харчування у період з 27 березня по 2 квітня продовжили зростати, однак за останній тиждень темпи зростання зменшилися. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

За даними моніторингу НБУ, який багато років відстежує пропозиції в онлайн-супермарекетах України, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли 4,2%. Найбільше подорожчали борошно та крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Зокрема, ціни на крупи гречані зросли за місяць на 21,0% (за останній тиждень - на 3,8%).

Ціни на лимони підвищилися на 39,1% (за останній тиждень - на 7,4%), на апельсини - на 14,6 (за останній тиждень - на 1,8%),

Овочі борщового набору подорожчали за місяць на 15,6% (за останній тиждень - на 2,0%). Часник подорожчав за місяць на 23,2% (за останній тиждень - на 7,7%).

Крім того, за місяць на 9,0% подорожчав туалетний папір (за останній тиждень - на 1,3%).

Як зазначили в НБУ зростання цін на окремі товари відображало як підвищений попит, і звуження пропозиції.

"Так зростання цін на м’ясо та овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків та відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - зазначили в НБУ.

У огляді відзначається, що до своєрідних "індикаторів кризи" належать гречана крупа та туалетний папір.

"Також значно подорожчали продукти "антисептики" - часник, цибуля, лимони Ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Однак і девальвація гривні також мала вплив (лимони та часник переважно імпортуються)", - додали в НБУ.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що ажіотажний попит на продукти і різке зростання цін в останні тижні був викликаний психологічними факторами і суттєво не вплине на показники інфляції.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 2 квітня прийняв рішення про введення заборони на експорт гречки на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.