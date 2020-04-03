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НБУ вважає сплеск цін на продукти короткочасним

Новини » Фінансова криза 2020     03.04.2020 - 14:00
НБУ вважає сплеск цін на продукти короткочасним
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сплеск цін істотно не вплине на інфляцію

Ажіотажний попит на продукти і різке зростання цін в останні тижні був викликаний психологічними факторами і суттєво не вплине на показники інфляції. Про це на брифінгу сказав заступник глави Національного банку України Олег Чурій.

Як зазначив Чурій, сплеск цін на продукти харчування почасти був викликаний тим, що в Україні були закриті ринки. "У зв'язку ажіотажним попитом ми бачили, що ціни значно зросли", - сказав він.

За його словами, "це зростання буде короткостроковим, бо був викликаний психологічним чинником".

"Уже сьогодні ми бачимо, що ситуація поступово поліпшується і ціни на ті продукти, на які виросли поступово знижуються", - повідомив Чурій.

За його словами, на сьогодні НБУ не розглядає значного впливу на інфляцію у зв'язку з цим ажіотажним попитом, проте ретельно відстежує ситуацію.

"Якщо буде підвищення інфляції, це, безумовно, буде закладено в наш прогноз і наші дії щодо монетарної політики", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 2 квітня прийняв рішення про введення заборони на експорт гречки на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 29 березня знову змінив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020 рік. Згідно з прогнозом, інфляція прискориться до 11,7% (грудень до грудня).

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