НБУ ввів систему антикризових заходів на період карантину

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ніяких обмежень на роботу банківської системи не водиться

Національний банк України ввів антикризові заходи на період карантину через коронавірус. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу.

Перше, це кредити. "Ми ввели особливий пільговий період обслуговування кредитів на час карантину", - сказав він.

Друге, це депозити. "Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження за депозитами, термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, ви можете робити з ним все що завгодно", - повідомив Смолій, додавши, що ніяких обмежень щодо зняття немає.

За його словами, за останні 10 днів майже немає відтоку депозитів

Третє, робота банківської системи. "Ми ввели нові програми підтримки банків, програми рефінансування і програми довгострокової ліквідності", - сказав він.

Четверте, валюта. "Це, мабуть, найбільш актуальне питання. Ми присутні на валютному ринку, щодня виходимо з інтервенціями, щоб згладити коливання. В останні дні були проблеми з готівкою, але ми забезпечили підкріплення кас банків євро", - зазначив він.

П'яте, платежі. "Ми будемо стимулювати українців як можна більше переходити на безготівкові платежі", - заявив Смолій.

"Ми не вводимо ніяких обмежень на роботу банківської системи", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. За даними прес-служби, Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.

Нагадаємо, Національний банк України рекомендує комерційним банкам починати процес реструктуризації кредитів своїх клієнтів.