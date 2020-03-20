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НБУ ввел систему антикризисных мер на период карантина

Новости » Финансовый кризис 2020     20.03.2020 - 12:07
НБУ ввел систему антикризисных мер на период карантина
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Никаких ограничений на работу банковской системы не водится

Национальный банк Украины ввел антикризисные меры на период карантина из-за коронавируса. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

По его словам, меры вводятся по пяти направлениям.

Первое, это кредиты. "Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал он.

Второе, это депозиты. "Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Т.е., если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно", - сообщил Смолий, добавив, что никаких ограничений по снятию нет.

По его словам, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов

Третье, работа банковской системы. "Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности", - сказал он.

Четвертое, валюта. "Это, наверное, самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро", - отметил он.

Пятое, платежи. "Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи", - заявил Смолий.

"Мы не вводим никаких ограничений на работу банковской системы", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. По данным пресс-службы, Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

Напомним, Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам начинать процесс реструктуризации кредитов своих клиентов.

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