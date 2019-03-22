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НБУ запровадив новий інструмент на валютному ринку

Новини » Економіка    22.03.2019 - 17:37
НБУ запровадив новий інструмент на валютному ринку
Фото: колаж (Pixabay)

Першу операцію своп провела компанія, яка займається експортом аграрної продукції

Вперше в історії фінансового ринку України банк провів зі своїм клієнтом операцію валютний своп гривня-долар, тобто обмінявся валютами із зобов’язанням зворотного обміну через певний час. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, перша тестова транзакція була проведена українським банком з компанією, яка є одним з найбільших українських експортерів аграрної продукції.

"В рамках валютної лібералізації Національний банк надав можливість українському бізнесу використовувати такі інструменти мінімізації власних валютних ризиків та управління ліквідністю в різних валютах, як форварди та свопи. Це є цивілізованою світовою практикою, і долучення до неї українських підприємств є, безумовно, позитивним сигналом для економіки", - зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

НБУ запровадив новий інструмент на валютному ринку

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.

Я повідомляло РБК-Україна, Національний банк з 7 лютого отримав можливість проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют.

НБУ також затвердив єдиний принцип ціноутворення за такими операціями. Передбачається, що показник, який відображає різницю між процентними ставками під час купівлі валюти НБУ у банків на умовах своп, не може бути меншим за різницю облікової ставки + 2 в.п. і ставки Libor - 1 в.п. Натомість під час продажу валюти Нацбанком цей показник не може бути більшим за різницю облікової ставки - 2 в.п. і ставки Libor + 1 в.п.

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Теми: Курс долара
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