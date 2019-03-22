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НБУ ввел новый инструмент на валютном рынке

Новости » Экономика    22.03.2019 - 17:37
НБУ ввел новый инструмент на валютном рынке
Фото: коллаж (Pixabay)

Первую операцию своп провела компания, которая занимается экспортом аграрной продукции

Впервые в истории финансового рынка Украины банк провел со своим клиентом операцию валютный своп гривна-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенный время. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на публикацию НБУ у Facebook.

Как отмечается в сообщении, первая тестовая транзакция была проведена украинским банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации валютных рисков и управления ликвидностью в различных валютах, как форварды и свопы. Это является цивилизованной мировой практикой, приобщение к ней украинских предприятий является, безусловно, позитивным сигналом для экономики", - отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

НБУ ввел новый инструмент на валютном рынке

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Я сообщало РБК-Украина, Национальный банк с 7 февраля получил возможность проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют.

 утвердил единый принцип ценообразования по таким операциям. Предполагается, что показатель, который отображает разницу между процентными ставками при покупке валюты НБУ у банков на условиях своп, не может быть меньше разницы учетной ставки + 2 п.п. и ставки Libor - 1 п.п. Однако во время продажи валюты Нацбанком этот показатель не может быть больше разницу учетной ставки - 2 п.п. и ставки Libor + 1 п.п.

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