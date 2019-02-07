НБУ запровадив механізм зворотнього продажу валюти

Операції своп буде проводити лише Національний банк
Національний банк з 7 лютого може проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, валютні інтервенції на умовах своп у форматі "гривня/іноземна валюта" можуть проводитися у будь-якій з існуючих форм валютних інтервенцій, а саме: у формі валютного аукціону, за єдиним курсом або за найкращим курсом. Водночас інтервенції на умовах своп у форматі "іноземна валюта/іноземна валюта" проводитимуться лише у формі за єдиним курсом.
"Такі інтервенції на умовах своп, за оцінками НБУ, будуть сприяти згладжуванню коливань на валютному ринку, які можуть бути наслідком тимчасових диспропорцій у структурі валютної ліквідності банків", - йдеться в повідомленні НБУ.
НБУ також затвердив єдиний принцип ціноутворення за такими операціями. Передбачається, що показник, який відображає різницю між процентними ставками під час купівлі валюти НБУ у банків на умовах своп, не може бути меншим за різницю облікової ставки + 2 в.п. і ставки Libor - 1 в.п. Натомість під час продажу валюти Нацбанком цей показник не може бути більшим за різницю облікової ставки - 2 в.п. і ставки Libor + 1 в.п.
У Нацбанку навели два приклади функціонування механізму своп.
Максимальний строк валютних інтервенцій на умовах своп (як для підтримки ліквідності, так і валютних інтервенцій) не може перевищувати 30 календарних днів.
Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.
Я повідомляло РБК-Україна, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Згідно з документом, НБУ планує покрокове зняття усіх валютних обмежень, у тому числі операцій своп.