НБУ запровадив механізм зворотнього продажу валюти

Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Операції своп буде проводити лише Національний банк

Національний банк з 7 лютого може проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, валютні інтервенції на умовах своп у форматі "гривня/іноземна валюта" можуть проводитися у будь-якій з існуючих форм валютних інтервенцій, а саме: у формі валютного аукціону, за єдиним курсом або за найкращим курсом. Водночас інтервенції на умовах своп у форматі "іноземна валюта/іноземна валюта" проводитимуться лише у формі за єдиним курсом.

"Такі інтервенції на умовах своп, за оцінками НБУ, будуть сприяти згладжуванню коливань на валютному ринку, які можуть бути наслідком тимчасових диспропорцій у структурі валютної ліквідності банків", - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ також затвердив єдиний принцип ціноутворення за такими операціями. Передбачається, що показник, який відображає різницю між процентними ставками під час купівлі валюти НБУ у банків на умовах своп, не може бути меншим за різницю облікової ставки + 2 в.п. і ставки Libor - 1 в.п. Натомість під час продажу валюти Нацбанком цей показник не може бути більшим за різницю облікової ставки - 2 в.п. і ставки Libor + 1 в.п.

У Нацбанку навели два приклади функціонування механізму своп.

Приклад 1. Національний банк купує у банка 1 млн доларів на умовах своп. Строк операції - 30 днів. Облікова ставка Національного банку - 18%, а ставка Libor на 1 місяць - 3%. Національний банк бере 1 млн дол з зобов’язанням зворотнього продажу не більше ніж під 2% річних (Libor - 1 в.п). Комерційний банк отримує відповідний гривневий еквівалент із зобов’язанням зворотнього продажу не менш ніж під 20% річних.

Національний банк купує у банка 1 млн доларів на умовах своп. Строк операції - 30 днів. Облікова ставка Національного банку - 18%, а ставка Libor на 1 місяць - 3%. Національний банк бере 1 млн дол з зобов’язанням зворотнього продажу не більше ніж під 2% річних (Libor - 1 в.п). Комерційний банк отримує відповідний гривневий еквівалент із зобов’язанням зворотнього продажу не менш ніж під 20% річних. Приклад 2. Національний банк продає банку 1 млн доларів на умовах своп. Строк операції - 30 днів. Облікова ставка Національного банку - 18%, а ставка Libor на 1 місяць - 3%. Національний банк отримує відповідний гривневий еквівалент зі зобов’язанням зворотнього продажу не більше ніж під 16% (облікова ставка - 2 в.п). Комерційний банк отримує відповідний еквівалент у валюті з зобов’язанням зворотнього продажу не менш ніж під 4% (Libor + 1 в.п.).

Максимальний строк валютних інтервенцій на умовах своп (як для підтримки ліквідності, так і валютних інтервенцій) не може перевищувати 30 календарних днів.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.

Я повідомляло РБК-Україна, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Згідно з документом, НБУ планує покрокове зняття усіх валютних обмежень, у тому числі операцій своп.