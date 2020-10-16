НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ продав за тиждень символічну суму в 1 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 12 - 16 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,0 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши його порівняно з попереднім тижнем (8,7 млн доларів).

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3584,10 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 925,30 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).