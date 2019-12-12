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НБУ збільшив план із закупівлі валюти на міжбанку

Новини » Економіка     12.12.2019 - 15:36
НБУ збільшив план із закупівлі валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Ліміт підвищений до 50 млн доларів щодня

Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів на день до кінця цього року та у першому кварталі наступного року.

Крі того, з березня наступного року вимоги до обов’язкового резервування дл ябанків будуть відрізнятися залежно від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля. Для резервів у іноземній валюті його буде підвищено до 10%.

"На нашу думку, це не лише сприятиме зниженню доларизації банківських вкладів, а й допоможе швидше здешевити гривневі кредитні ресурси для населення та бізнесу", - сказав Смолій.

Також НБУ вдвічі підвищує е-ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон - до 100 тис. євро на рік, сказав він.

Зазначимо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів. Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

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