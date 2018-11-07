НБУ купив у банків на аукціоні 57 млн доларів

Середньозважений курс купівлі валюти склав 27,90 грн/долар

Національний банк на аукціоні з купівлі 100 млн доларів купив у банків 57,40 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ.

На аукціон було подано 25 заявок на 92,70 млн доларів за курсом від 27,8950 грн/долар до 28,0000 грн/долар. НБУ задовольнив 17 заявок на 57,40 млн доларів. Середньозважений курс склав 27,9013 грн/долар.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за жовтень зросли на 99,31 млн доларів (на 0,6%) і на 1 листопада 2018 року склали 16 млрд 737 млн доларів (в еквіваленті). За місяць НБУ купив 268,5 млн доларів (у тому числі 126,0 млн доларів за вибором найкращої ціни і 142,4 млн доларів за єдиним курсом) і продав 70,0 млн доларів (за єдиним курсом).

Останнім часом курс долара падає. Курс долара на міжбанку 7 листопада 2018 року в продажу впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар.

Відзначимо, що останній раз НБУ проводив аукціони з купівлі доларів в березні 2018 року.