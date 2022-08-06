ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Падіння міжнародних резервів України уповільнилося у 5,5 рази

Новость на русском →
Україна, Субота 06 серпня 2022 08:36
Падіння міжнародних резервів України уповільнилося у 5,5 рази Фото: міжнародні резерви України за липень скоротилися на 400 млн доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів уповільнилося у 5,5 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

З початку року резерви впали на 27,7% (на -8 555,57 млн доларів).

Падіння міжнародних резервів України уповільнилося у 5,5 рази

Як зазначили в НБУ, інтервенції НБУ та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

Продаж валюти скоротився

НБУ продав на валютному ринку 2 117,0 млн доларів та викупив до резервів 922,0 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 195,0 млн доларів.

"Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов'язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн за 1 долар)", - йдеться в повідомленні.

Після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився. Так, із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від 40,0 млн доларів до 70,0 млн доларів на день.

"Зниження обсягів емісійного фінансування до 30,0 млрд грн у липні (з 105,0 млрд грн у червні) також сприяло зменшенню тиску на міжнародні резерви", - зазначили в НБУ.

Надходження валюти

Валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в липні становили 1 563,2 млн доларів. Зокрема, 1 049,1 млн доларів надійшли від уряду Німеччини, а 514,0 млн доларів - від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 677,0 млн доларів, у тому числі 630,0 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а 47,0 млн доларів - на розрахунки з іншими кредиторами.

Крім того, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 107,9 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, з початку війни Україна отримала 12,7 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів, з яких 5,4 млрд гривень - це гранти, тобто безповоротна допомога.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз