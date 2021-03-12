Ситуація на валютному ринку: НБУ відмовився від інтервенцій

Національний банк України (НБУ) протягом тижні 9-12 березня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ знову відмовився від інтервенцій після того, як минулого тижня викупив 20 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 260,0 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 240,0 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, на міжбанківському валютному ринку продовжувало спостерігатися близьке до рівноважного співвідношення попиту та пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.