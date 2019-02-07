НБУ у відео-ролику розповів про основні принципи закону про валюту

Замість постійних обмежень НБУ пропонує поступове їх скасування

Новый закон "О валюте и валютных операциях", который вступил в силу 7 февраля 2019 года, заменит декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национального банка в Facebook.

Как отметили в НБУ, вместе с законом вступает в силу и новое валютное регулирование, представленное в начале этого года.

"Это - новая европейская реальность для населения и бизнеса, банков и иностранных инвесторов. Реальность, где работают либеральные, прозрачные и надежные условия для ведения бизнеса и инвестирования, где украинцы могут чувствовать себя европейцами в собственной стране, а украинская экономика и финансовая система защищены от будущих кризисов. Реальность, где Украина идет к свободе проведения валютных операций и свободного движения капитала", - сообщили в НБУ.

Среди основных новаций нового законодательства в НБУ назвали отмену индивидуальных разрешений на конкретные операции и внедрения риск-ориентированного подхода.

"Вместо постоянных ограничений - постепенная их отмена", - добавили в НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тыс. грн.

Кроме того НБУ разрешил покупать валюту за кредитные средства, если сумма операции не превышает 150 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.