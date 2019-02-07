ПриватБанк запускає обмін валют в терміналах самообслуговування і в Приват24

Фото: колаж (РБК-Україна)

Послуга стала можливою завдяки новому закону про валюту

"ПриватБанк" з 7 лютого запускає послугу послугу обміну валют всіх терміналах самообслуговування та онлайн-обміну валют у Приват24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника мережі регіональних прес-офісів банку Інни Музичук у Facebook.

Як зазначила Музичук, в терміналі самообслуговування "ПриватБанку" потрібно вибрати послугу "Обмін валют" у меню термінала "Банківські послуги", внести готівкову валюту та визначити картку, на яку буде перераховано гривні.

Крім того, у режимі онлайн можна буде купувати та продавати євро та долари. Продаж валюти онлайн буде здійснюватися за поточним комерційним курсом банку без комісій. У Приват24 та мобільному додатку можна купувати та продавати долари та євро для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні (у межах встановленого НБУ ліміту до 150 тис. грн на добу), повідомила вона.

"Якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно прямо в Приват24", - додала Музичук.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набирає чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнеса і населення.

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу купівлі валюти онлайн.