У НБУ розповіли про процедуру купівлі валюти онлайн

Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Купувати валюту можна буде через мобільні додатки

Новий закон "Про валюту і валютні операції", що набирає чинності 7 лютого, дозволяє фізичним особам купати валюту онлайн. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Чурій висловив припущення, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу купівлі валюти онлайн. "Деякі з них 7 лютого, деякі, можливо пізніше", - сказав він.

Заступник голови НБУ розповів, що купівля валюти відбуватиметься через мобільні додатки банків. "Практично можна буде купувати валюту через телефон", - сказав він.

Він наголосив, що для банків ця послуга більш вигідна, ніж операції у відділеннях фінустанов або в обмінних пунктах, оскільки знижуються адміністративні витрати.

У той же час він висловив сумнів, що онлайн-банкінг повністю витіснить обмінні пункти. "Я не думаю, що все населення готове купувати валюту через онлайн, тому що там є різні складності", - сказав він.

Чурій нагадав, що НБУ не впливає на курси валют, які встановлюють комерційні банки. "Тут питання більше конкуренції", - сказав він.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набирає чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнеса і населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.