Новий закон про валюту набрав чинності

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці зможуть купувати валюту онлайн і переказувати валюту за кордон

Закон "Про валюту та валютні операції", який замінить декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Загалом із 7 лютого будуть введені в дію більше 20 послаблень:

вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами - до 365 днів;

скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;

дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);

скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції - їх замінить система е-лімітів (2 млн євро/рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних осіб);

скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;

скасовується обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;

дозволяється укладання валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та боргових операцій;

дозволяється здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України;

скасовується процедура реєстрації зовнішніх запозичень;

дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти - до 150 тис. грн/день в еквіваленті);

дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну валюту;

дозволяється укладання банками валютних свопів з резидентами та нерезидентами;

дозволяються безлімітні інвестиції банків в цінні папери інвестиційного класу;

збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб - з 15 до 150 тис. грн/рік;

збільшується ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичним особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквіваленту 150 тис. грн/день (без обмежень для юридичних осіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів);

дозволяється юридичним особам ввезення-вивезення банківських металів, якщо це передбачено їх статутом;

дозволяється резидентам внесення платежів у іноземній валюті під час страхування життя;

дозволяється здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;

банкам-нерезидентам дозволяється купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО;

дозволяється купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за зовнішніми запозиченнями;

скасовується подвійний контроль за операціями з експорту продукції - валютний нагляд здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію;

дозволяється здійснення інвестицій в Україну не тільки у валютах першої, а й другої групи класифікатора валют;

уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон.

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Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).

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Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції". Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.