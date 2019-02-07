НБУ дозволив купівлю валюти за кредитні кошти

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяг купівлі валюти обмежений сумою в 150 тис. грн

Національний банк України вніс зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті від 2 січня 2019 року (постанова № 5). Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову НБУ від 6 лютого №35.

Згідно з документом, банкам дозволяється здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Умовою такої операції є "незначному розмір" купівлі іноземної валюти.

Згідно з постановою НБУ № 5, незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції, який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (наразі - 150 тис. грн).

Як повідомляло РБК-Україна, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг операції не перевищую 150 тис. грн. У НБУ прогнозують, що більшість великих українських банків надаватимуть таку послугу.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.