ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ у відео-ролику розповів про основні принципи закону про валюту

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 14:56
НБУ у відео-ролику розповів про основні принципи закону про валюту
Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Замість постійних обмежень НБУ пропонує поступове їх скасування

Новий закон "Про валюту і валютні операції", який набрав чинності 7 лютого 2019 року, замінить декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національного банку у Facebook.

Як зазначили в НБУ, разом із законом набирає чинності і нове валютне регулювання, презентоване на початку цього року.

"Це - нова, європейська реальність для населення і бізнесу, банків та іноземних інвесторів. Реальність, де працюють ліберальні, прозорі і надійні умови для ведення бізнесу та інвестування, де українці можуть почуватися європейцями у власній країні, а українська економіка і фінансова система захищені від майбутніх криз. Реальність, де Україна прямує до свободи проведення валютних операцій і вільного руху капіталу", - повідомили в НБУ.

Серед основних новацій нового законодавства в НБУ назвали скасування індивідуальних дозволів на конкретні операції та запровадження ризик-орієнтованого підходу.

"Замість постійних обмежень - поступове їх скасування", - додали в НБУ.

НБУ у відео-ролику розповів про основні принципи закону про валюту

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг операції не перевищую 150 тис. грн.

Крім того НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти, якщо сума операції не перевищує 150 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу купівлі валюти онлайн.

Аналітики дали прогноз впливу закону про валюту на курс гривні Голова Ради НБУ прокоментував можливість обміну валюти онлайн
Новини України обменНаціональний банк Українивалюта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся