НБУ в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку несмотря на снижение инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить с 12 сентября 2025 года учетную ставку на уровне с 15,5%. Учетная ставка находится на этом уровне с марта.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Как отметил глава НБУ, это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.

"Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков", - сказал он.

Пышный напомнил, что июльским макроэкономическим прогнозом НБУ предусматривается начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года.

"Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются. НБУ внимательно будет наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости - принять дополнительные меры", - констатировал он.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка, которую устанавливает Национальный банк Украины. Она показывает, под какой процент НБУ готов предоставлять кредиты коммерческим банкам и принимать от них избыточные средства.

Для чего нужна учетная ставка

Это инструмент монетарной политики, с помощью которого НБУ влияет на инфляцию, экономический рост и курс гривны.

Если инфляция высокая, НБУ повышает ставку, чтобы сделать кредиты дороже и сдержать рост цен.

Если экономика нуждается в стимулировании, ставку снижают, чтобы удешевить кредиты и оживить инвестиции и потребление.

Как она влияет на экономику

На кредиты и депозиты: банки ориентируются на учетную ставку, когда формируют проценты для бизнеса и населения.

На курс гривны: высокая ставка делает гривневые инструменты более привлекательными, что может поддержать национальную валюту.

На инфляцию: регулируя стоимость денег, НБУ контролирует темпы роста цен.

Проще говоря, учетная ставка НБУ - это "цена денег" в экономике, которая задает ориентир для банков, бизнеса и государства.