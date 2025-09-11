НБУ в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку несмотря на снижение инфляции
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить с 12 сентября 2025 года учетную ставку на уровне с 15,5%. Учетная ставка находится на этом уровне с марта.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
Как отметил глава НБУ, это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.
"Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков", - сказал он.
Пышный напомнил, что июльским макроэкономическим прогнозом НБУ предусматривается начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года.
"Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются. НБУ внимательно будет наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости - принять дополнительные меры", - констатировал он.
Учетная ставка
Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка, которую устанавливает Национальный банк Украины. Она показывает, под какой процент НБУ готов предоставлять кредиты коммерческим банкам и принимать от них избыточные средства.
Для чего нужна учетная ставка
- Это инструмент монетарной политики, с помощью которого НБУ влияет на инфляцию, экономический рост и курс гривны.
- Если инфляция высокая, НБУ повышает ставку, чтобы сделать кредиты дороже и сдержать рост цен.
- Если экономика нуждается в стимулировании, ставку снижают, чтобы удешевить кредиты и оживить инвестиции и потребление.
Как она влияет на экономику
- На кредиты и депозиты: банки ориентируются на учетную ставку, когда формируют проценты для бизнеса и населения.
- На курс гривны: высокая ставка делает гривневые инструменты более привлекательными, что может поддержать национальную валюту.
- На инфляцию: регулируя стоимость денег, НБУ контролирует темпы роста цен.
Проще говоря, учетная ставка НБУ - это "цена денег" в экономике, которая задает ориентир для банков, бизнеса и государства.
Изменение ставки
Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.
НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%. После этого НБУ держал ставку на этом уровне.
Прогноз за июль НБУ предусматривал более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% (до IV квартала 2025 года) и ее медленное снижение по сравнению с апрельским прогнозом. В то же время отмечалось, что НБУ будет учитывать изменения в балансе рисков и перейдет к циклу смягчения процентной политики только тогда, когда убедится в отсутствии угроз для устойчивого замедления инфляции до цели 5% на горизонте политики.
По данным Госстата, годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.
Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.