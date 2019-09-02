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НБУ скоротив купівлю валюти до мінімуму

Новини » Фінанси    02.09.2019 - 14:44
НБУ скоротив купівлю валюти до мінімуму
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк купив за тиждень 20 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 27-30 серпня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 20,00 млн доларів, що значно менше, ніж тижнем раніше (79,5 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3226,3 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 524 млн грн до 87112 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, впродовж поточного тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозами аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн.

Зазначимо, Національний банк заявив про зниження напруги у фінансовому секторі України. Поточна динаміка Індексу фінансового стресу показує, що в даний час він наблизився до значень, які були зафіксовані після кризи 2008-2009 років.

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Теми: Курс долара
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