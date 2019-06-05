Держбюджет за п’ять місяців виконано з невеликим з профіцитом

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Доходна частина бюджету виконана на 98,6% від розпису

Державний бюджет України за січень-травень 2019 року виконано з профіцитом 8,6 млрд грн при затвердженому річному показнику дефіциту у сумі 90,0 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, при цьому доходи державного бюджету за п’ять місяців 2019 року зросли на 15,4% рік до року - до 426,7 млрд грн. Вони становили 98,6% від розпису.

За оперативними даними Державної казначейської служби, доходи загального фонду державного бюджету були виконані на 97,4% від розпису із врахуванням надходження прибутку НБУ у сумі 17,3 млрд грн у травні.

Разом з тим, доходи загального фонду державного бюджету за цей період зросли на 11,6% рік до року - до 376,7 млрд грн завдяки кільком обставинам. По-перше, за п’ять місяців НБУ перерахував до державного бюджету 64,9 млрд грн (що на 17,3 млрд більше, ніж передбачено в законі про державний бюджет на 2019 рік). По-друге, доходи від ПФДО зросли на 21,9% р/р внаслідок підвищення середньої заробітної плати.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України у 2018 році склали 928,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.