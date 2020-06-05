НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку майже в шість разів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом тижня центробанк поповнив резерви на 410 млн доларів

Національний банк України протягом тижня 1-5 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 410,7 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла у 5,7 раза порівняно з 72 млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 140,6 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів.

У результаті вперше з березня спостерігається позитивне сальдо валютних операцій НБУ на міжбанку. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становила 347,5 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви.

Все за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

За травень НБУ викупив 660,6 млн доларів і не продавав валюту.

Протягом місяця НБУ регулярно викуповував резерви надлишок валюти на міжбанку, які утворилися з-за низької ділової активності, скорочення імпорту, також повного припинення туризму.

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Автор: Олександр Білоус