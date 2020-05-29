Вийшли в нуль: НБУ компенсував втрату валютних резервів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк скористався ситуацією на ринку і повернув частину резервів, витрачених у березні

Національний банк України оприлюднив дані щодо валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку за останній тиждень травня. Завдяки покупці ще 72 млн доларів НБУ майже вийшов на нульовий баланс з початку 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, травень став другим місяцем після квітня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні. За травень НБУ викупив 660,6 млн доларів і не продавав валюту.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 2 729,9 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року негативне сальдо скоротилося до 63,2 млн доларів.

Протягом місяця НБУ регулярно викуповував у резерви надлишок валюти на міжбанку, які утворилися через низьку ділову активність, скорочення імпорту, та повне припинення туризму.

У середині травня голова НБУ Яків Смолій вже заявляв, що НБУ навчився справлятися з коливаннями курсу за допомогою інтервенцій. За його словами, НБУ не очікує значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.

Однак аналітики прогнозують, що вихід країни з карантину крім зростання ділової активності може призвести до збільшення попиту на валюту, і як наслідок - зростання курсу долара.

Курс долара

На початку травня тенденція здешевлення долара продовжилася. Курс долара знизився з рівня 27 гривень за долар до 26,50 гривень до 20 травня. Проте потім на ринку відбулася зміна тренду і курс повернувся до 27 гривень. У результаті за підсумками місяця курс долара практично не змінився. Якщо на 30 квітня він складав 26,97 гривень за долар, то на 31 травня - 26,90 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.

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Автор: Олександр Білоус