НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

Національний банк України протягом тижня 18-22 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 228,0 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла до 228,0 млн доларів порівняно з 161,5 млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 2 657,9 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склав 135,2 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж була у лютому, до спалаху епідемії коронавіруса.