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Експерти прогнозують падіння курсу долара наступного тижня

Новини » Економіка    22.09.2019 - 08:20
Експерти прогнозують падіння курсу долара наступного тижня
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара може впасти до 24,1 гривень

Протягом наступного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,1/24,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, курс долара найбільш інтенсивно знижувався, починаючи з середи, і на п'ятничних торгах на міжбанку подолав рівень 24,5 грн, точно так само, як раніше опустився нижче іншого круглого рівня, 25,0 грн.

"Ми продовжуємо спостерігати підтвердження словам НБУ, що регулятор, купуючи валюту в резерви, не протидіє ринковим тенденціям, не таргетує курс долара і не захищає ніякі рівні", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,83 грн до 24,62 грн (-0,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,79/24,82 до 24,41/24,43 (-1,5%/-1,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,66/24,94 до 24,35/24,64 (-1,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,2%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 24,61 гривень за долар. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) - 24,38 гривень за долар.

Аналітики вважають, що на даний момент на ринку немає передумов для розвороту тенденції до зміцнення курсу гривні до долара, проте Національний банк зберігає всі можливості для зміни ситуації.

Курс долара на міжбанку продовжив падіння Курс долара впав до мінімуму з січня 2016 року
Теми: Курс долара
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