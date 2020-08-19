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НБУ спростив купівлю держоблігацій

Київ, Середа 19 серпня 2020 11:03
НБУ спростив купівлю держоблігацій
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Зміни стосуються як облігацій внутрішнього, так і зовнішнього займу

Національний банк розширив можливості купівлі державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні. Також НБУ удосконалив порядок адміністрування виплат за такими паперами.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Постановою НБУ впроваджено такі зміни:

  • надано дозвіл на допуск первинних дилерів ОВДП без ліцензії на депозитарну діяльність до аукціонів з розміщення державних цінних паперів;
  • для депозитарних установ, що не є банками, встановлена можливість користуватися послугами депозитарію Національного банку без обов’язкового підключення до електронної пошти НБУ;
  • впроваджено грошові розрахунки за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, що зменшить адміністративне навантаження;
  • визначено порядок обслуговування нового виду рахунку, який може відкриватися депозитарними установами в системі автоматизації депозитарію НБУ для своїх клієнтів - номінальних утримувачів;
  • нерезидентам надана можливість проводити операції спадкування, правонаступництва, внесення ОВДП до статутного капіталу, а також операції з ОЗДП та державними деривативами з розрахунками "поставка цінних паперів без оплати";
  • передбачено оформлення глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів виключно у вигляді електронного документа.

Крім цього, були описані процедури які дозволяють надавати в заставу НБУ розширений перелік видів цінних паперів для отримання рефінансування, у тому числі облігації місцевих позик та корпоративні облігації з державною гарантією.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За даними НБУ, банки під час карантину скоротили кредитування і вклали кошти в ОВДП. Чистий корпоративний портфель скоротився за II квартал 2020 року на 6,3% в гривні і на 3,6% - в іноземних валютах

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