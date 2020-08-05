Банки під час карантину скоротили кредитування та вклали кошти в ОВДП

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Державні облігації розглядаються банками як більш цікавий інструмент, ніж кредити

Чисті активи українських банків у ІІ кварталі 2020 року зросли на 1,6% до 1,590 трлн гривень. Активи збільшилися за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в "Огляді банківського сектору" НБУ за серпень 2020 року.

Як зазначається в огляді, частка ОВДП в активах банків зросла на 4,9 в. п. - до 29,8%. Три чверті їхнього номінального приросту забезпечили державні банки, зокрема "ПриватБанк".

За даними НБУ, разом зі зменшенням обсягів кредитування це скоротило частку кредитів на 3,1 в. п. - до 34,6% чистих активів. Чистий корпоративний портфель скоротився за квартал на 6,3% у гривні та на 3,6% - в іноземних валютах.

Суттєво зменшили обсяги кредитів дочірні компанії міжнародних груп, чому зокрема сприяла сезонність у сільському господарстві. Найпомітніше скоротилися обсяги гривневих кредитів у іноземних банках - на 10,3% за квартал. Єдиною групою, що нарощувала портфель корпоративних гривневих кредитів, були приватні банки: +2,9% за ІІ квартал.

Обсяги чистих гривневих кредитів фізособам зменшилися вперше з початку 2017 року на 5,0% за квартал (-4,4% за квітень).

"Ключовим чинником було формування банками резервів за одночасного скорочення попиту на кредити внаслідок погіршення споживчих настроїв", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, українські банки очікують, що у III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться, водночас якість кредитних портфелів погіршиться.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).