Голова НБУ не бачить причин для побоювань з приводу емісії гривні

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Банки і так мають надлишкову ліквідність, зазначив Кирило Шевченко

Новий глава Нацбанку Кирило Шевченко спростував чутки про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За його словами, ці побоювання не справдилися і про них варто забути.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Всі аукціони Міністерство фінансів у цей час проводив. Національний банк все аукціони, згідно з нашим заявленим графікам, проводив. Ні на день ми не змінили графік. Тобто ми проводили всі аукціони - і довгострокові підтримки ліквідності, та короткострокові. Так воно і далі буде працювати. Тобто це побоювання не збувалося, і давайте ми про це побоюванні забудемо вже", - пояснив Шевченко.

Він звернув увагу, що у банків зараз надлишкова ліквідність, якої достатньо не тільки для виконання всіх клієнтських платежів і зобов'язань перед вкладниками, але і для інвестицій у різні інструменти.

Голова НБУ нагадав, що раніше регулятор запустив довгострокове рефінансування і відсотковий своп, який дозволяє банкам знижувати власні процентні ризики.

Крім того, у НБУ планують розширити перелік застав, які будуть приймати за кредитами рефінансування. "Приміром, будемо брати в заставу не тільки ОВДП, але і муніципальні облігації. Зараз це рішення финализируется", - зазначив Шевченко.

Він уточнив, що у Нацбанку немає мети по сумі рефінансування. Так само як немає і цільового призначення рефінансування.

Раніше РБК-Україна писало, що у Міністерстві економіки прогнозують прискорення інфляції у зв'язку з емісією гривні.

Також повідомлялося, що у Кабінеті міністрів виступили проти штучної девальвації гривні.