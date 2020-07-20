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У Мінекономіки прогнозують прискорення інфляції через емісію гривні

Київ, Понеділок 20 липня 2020 12:53
У Мінекономіки прогнозують прискорення інфляції через емісію гривні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція буде меншою за урядовий прогноз, однак темпи зростання цін прискоряться

На динаміку інфляції в Україні до кінця 2020 року впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії. Додатковий випуск грошей відбуватиметься у рамках підтримання бізнесу та антикризових заходів.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляд, также зростання цін відбуватиметься, через підвищення складової собівартості товару, зважаючи на понесені в період карантину збитки.

Водночас у Мінекономіки прогнозують пом'якшення карантинних обмежень та їхнє поступове зняття. Через це очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що, у разі збереження порівняно низького рівня інфляційних очікувань, дасть змогу отримати (з неістотними коливаннями) стримані темпи споживчої інфляції. У підсумку темпи "будуть меншими ніж прогнозувалося".

Нагадаємо, згідно з урядовим прогнозом, інфляція (грудень до грудня) в Україні у 2020 році зросте до 11,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні інфляція в річному вимірі (до червня 2019 року) прискорилася до 2,4%.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.

Як заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна, треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою.

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