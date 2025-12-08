ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ немного повысил курс доллара

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 16:20
НБУ немного повысил курс доллара Фото: Курс доллара увеличился на 1 копейку (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 9 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0700 гривен за 1 доллар (+0,01 грн).

НБУ немного повысил курс доллараbank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,0242 гривен за 1 евро (+0,06 грн).

НБУ немного повысил курс доллараbank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 9-10 копеек – до 42,08-42,11 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 8 декабря.

НБУ немного повысил курс доллараudinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 5 декабря не изменился и составляет 42,37 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 2 копейки – до 49,42 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,84 и 48,82 гривен соответственно.

Факторы на валютном рынке в декабре

На протяжение 8-14 декабря на валютный рынок продолжат влиять такие факторы как сложная ситуация в энергетике (отключения света подпитывают спрос на валюту), а также инфляционные ожидания, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Еще одним фактором нестабильности будет неопределенность объема макрофинансовой помощи в 2026 году. Вместе с тем, положительное влияние на курс буде оказывать рекордный роувень золотовалютных резервов НБУ, которые превысили 50 млрд долларов. Регулятор сохраняет присутствие на межбанковском рынке и удерживает ситуацию под контролем, добавил эксперт.

